Suso, leader tecnico indispensabile per un Milan povero di idee

Il Milan di Gattuso non può permettersi di rimanere troppo a lungo con la mente all'ennesima sconfitta in campionato contro l'Atalanta. In arrivo c'è il derby di Coppa Italia contro l'Inter, partita importante a prescindere, figuriamoci se è una gara secca che vale comunque una semifinale di Coppa Italia. Contro i nerazzurri Gattuso avrà di nuovo a disposizione Suso dopo non averlo potuto sfruttare nella gara di campionato contro l'Atalanta.

Lo spagnolo già nella scorsa stagione era fondamentale e anche in questo campionato ha confermato di essere un elemento di cui non si può fare a meno in casa Milan. E pensare che nelle primissime giornate di campionato Suso aveva osservato alcune partite dalla panchina, senza nemmeno mettere piede in campo. A suon di prestazioni e giocate, però, il numero 8 del Milan è tornato completamente al centro del progetto tecnico di Montella. Il tecnico poi non ha avuto la possibilità di portare a termine il lavoro che aveva cominciato, ma l'arrivo di Gattuso non ha cambiato il ruolo di Suso in questo Milan. Soprattutto alla luce della povertà di idee che i rossoneri hanno dimostrato di avere in campo.

Contro l'Inter lo spagnolo dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, nel 4-3-3 che Gattuso dovrebbe confermare come modulo di partenza contro i nerazzurri. E vista la prestazione della squadra contro l'Atalanta il suo ritorno sembra essere di vitale importanza per questa squadra. Fino a questo momento Suso è sembrato l'unico giocatore in grado di saltare l'uomo e creare una qualche situazione di superiorità numerica in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie. Un ritorno che naturalmente da solo non potrà bastare per risolvere tutti i problemi di questo Milan, ma che in qualche modo potrebbe anche aiutare gli altri giocatori in campo a ritrovare qualche certezza tecnica che in questo momento sembra essere completamente smarrita.