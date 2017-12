Milan, Gattuso per Natale desidera la vittoria in Coppa Italia

ac milan

Buon Natale cari lettori di Vavel Italia!

In casa Milan si sta festeggiando il Natale, ma, nel frattempo, prepara la sfida di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì sera. Una partita di vitale importanza.

BILANCIO NEGATIVO PER GATTUSO

Fino a qui l'arrivo di Rino Gattuso non ha portato i frutti sperati, anzi, analizzando i risultati, ha fatto peggio di Montella (guardando i numeri ndr): una sola vittoria contro il Bologna, un pareggio contro il Benevento e due sconfitte contro l'Atalanta e l'Hellas Verona. Soltanto quattro gol segnati ed otto subiti, con una media di un punto a partita. Inoltre Ringhio ha collezionato una sconfitta in Europa League contro il Rijeka, inutile ai fini del passaggio del turno, oltre alla qualificazione contro la squadra di Pecchia in Coppa Italia.

IL DERBY PER RISOLLEVARSI

Ecco che, forse, la partita contro l'Inter cade proprio a fagiolo. Una vittoria mercoledì sera potrebbe rendere meno amara una stagione complicata. Quel grande entusiasmo estivo per un mercato così faraonico si è trasformato in una delusione fin dal principio della stagione. Il derby dei quarti di finale di Coppa Italia può rappresentare, almeno sulla carta, la partita della svolta per riacquistare la fiducia perduta. Ma di fronte ci saranno i cugini allenati da Spalletti che stanno vivendo un'annata diametralmente opposta dal punto di vista dei risultati: nonostante le due sconfitte consecutive in campionato, i neroazzurri hanno vissuto mesi brillanti e quasi sorprendenti, quello che doveva fare il Milan.

E NEL CASO DI SCONFITTA?

Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la panchina di Rino Gattuso è già in bilico? Per il momento, non è servito il ritiro imposto dai dirigenti di via Aldo Rossi, e, secondo quanto riferito da Sky Sport 24, se il derby di Coppa Italia e la partita contro la Fiorentina di sabato non dovessero dare i risultati sperati, l'ex allenatore della Primavera potrebbe essere esonerato.

Il Milan ora è allo sbando.