Biglia, Suso, Romagnoli. Tris di ritorni dal primo minuto nel derby

acmilan.com

Natale al lavoro, in campo a Milanello, per il Milan di Rino Gattuso. Bisogna preparare il derby di Coppa Italia contro l'Inter di Spalletti. Anche i nerazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive, ma la stagione dei nerazzurri fino a questo momento stanno vivendo una stagione molto diversa da quella dei cugini rossoneri. Per il Milan, questo derby sembra valere molto di più rispetto a quanto non potrebbe essere in casa nerazzurra.

Gattuso continua a lavorare sul campo alla ricerca della formula giusta per provare a fare uscire questa squadra da un momento terrificante. La sensazione è che questa rosa, presa singolarmente, valga più dei risultati che ha messo insieme fino a questo momento, ma serve diventare squadra per ottenere risultati importanti. In vista della gara contro l'Inter dovrebbero tornare dal primo minuto in campo Romagnoli, Biglia e Suso. Il difensore e lo spagnolo tornano a disposizione dopo essere stati assenti nell'ultima di campionato, mentre l'argentino potrebbe prendere il posto di Montolivo nel 4-3-3 rossonero. La rifinitura dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi.

Il Milan, comunque, è sceso in campo nella giornata di Natale per una singola sessione di allenamento al mattino, come riferisce il sito ufficiale rossonero: "Dallo spogliatoio, dopo un cordiale scambio di auguri, la squadra è andata subito in campo iniziando con una prima parte di lavoro atletico e di corsa con variazioni di ritmo lungo il perimetro del campo, prima di passare al lavoro tecnico-tattico. Divisi in tre gruppi, i ragazzi di mister Gattuso hanno prima svolto alcune esercitazioni sul possesso palla, poi a squadra schierata lavoro tattico concluso con una partitella su campo ridotto. La sessione di allenamento è terminata con alcune esercitazioni tattiche su palle inattive".