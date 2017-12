Milan, il derby di Coppa Italia è un'ultima spiaggia: chance per Biglia? Torna Suso fra i titolari

Lucas Biglia in azione durante l'ultimo derby di campionato, contrastato da Perisic. | acmilan.com

Momento davvero negativo per il Milan di recente, probabilmente uno dei più scuri di tutta la sua gloriosa storia. Il KO interno contro l'Atalanta, secondo consecutivo in campionato, è stato un nuovo fondo per una squadra che sembrava averlo toccato già altre volte in quest'annata. Tuttavia, siamo soltanto a dicembre e, con altri cinque mesi di stagione ancora da vivere, attenzione a dare qualcosa per scontato. Ed è per questo che la sfida contro l'Inter in Coppa Italia va vissuta con l'energia che dà un possibile punto di svolta, un match che psicologicamente potrebbe dare tanto ai rossoneri, oltre che l'accesso alle semifinali del già menzionato torneo.

Le scelte di mister Rino Gattuso sembrano abbastanza orientate nei confronti di un 4-3-3 dalla natura abbastanza offensiva, specie considerando gli interpreti. Fra i pali ancora confermato Gianluigi Donnarumma, davanti a lui sulle corsie non dovrebbe riposare Abate, ormai titolare dopo l'infortunio di Conti, né tantomeno Ricardo Rodriguez (insidiato però da Antonelli). Nella coppia centrale dovrebbe invece ritornare Romagnoli, squalificato per la scorsa giornata di Serie A, insieme a capitan Leonardo Bonucci, con Musacchio e Zapata a riposo.

A centrocampo forse il più grande dubbio del tecnico di origine calabrese. Il perno di riferimento delle mezzali, infatti, potrebbe essere Lucas Biglia, molto poco utilizzato in quest'avvio di stagione, con ai suoi fianchi Kessié e Bonaventura; attenzione, però, alla possibile riconferma di Montolivo che ad oggi potrebbe garantire qualche sicurezza in più nel ballottaggio. Nel tridente offensivo invece torna l'anima creativa della squadra, vale a dire Suso - anche lui forzatamente assente nello scorso turno dopo l'espulsione di Verona - con Kalinic che dovrebbe restare a riposo in favore di Cutrone (ampiamente in vantaggio su André Silva) e Borini. Ecco dunque quella che dovrebbe essere la probabile formazione del Diavolo nel prossimo derby:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso