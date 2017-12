Milan, Gattuso alla Rai: "Vincere nel derby può dare una svolta alla stagione"

.acmilan.com

Manca un giorno al derby tra Milan - Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel frattempo, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Andiamo a sentire le sue parole!

"Il primo obiettivo è riuscire a vincere, dare una gioia ai nostri tifosi, trovare compattezza nella squadra. Sarà una partita importante, lo sappiamo tutti. Un risultato positivo può far cambiare mentalità, dare sicurezza nei nostri mezzi, e potrà essere una svolta nel prosieguo del campionato, della Coppa Italia e dell’Europa League. Come si può battere l'Inter? L’Inter ha giocatori importanti, Perisic, Icardi e Candreva sono forti. Se gli diamo campo e non giochiamo organizzati ci possono mettere in difficoltà".

L'allenatore del Milan ha concluso parlando della sconfitta contro l'Atalanta: "Quando giochi in uno stadio in cui i tifosi ti contestano la palla pesa duecento chili e il campo è in salita del quaranta/cinquanta per cento. Tutto è più difficile. So che è giovane Donnarumma e so le difficoltà che ha un giocatore quando non è sereno, è tutto normale quello che sta passando Gigio. Serve fargli capire che siamo tutti con lui".