Milan, i convocati per il derby di Coppa Italia

Il Milan è atteso domani sera per la sfida contro l'Inter per un posto per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Da non sbagliare soprattutto per i rossoneri per provare a dare la svolta a una stagione fino a questo momento molto difficile.

A rischio la presenza di Donnarumma per un problema all'inguine. Gattuso rilancerà dal primo minuto Biglia in regia, Bonaventura verrà avanzato nel tridente d'attacco. Intanto il Milan ha diramato la lista dei convocati: Suso e Romagnoli, assenti per squalifica in campionato contro l’Atalanta nell’ultima giornata. Assente Andrea Conti, Josè Mauri e Gustavo Gomez.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Nel pomeriggio di Santo Stefano, al termine della rifinitura della squadra a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Milan-Inter, Derby valido per i Quarti di finale di TIM Cup e in programma mercoledì 27 alle 20.45 a San Siro. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. All: Gattuso