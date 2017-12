Milan-Inter, Bonaventura nel tridente offensivo. Occasione Locatelli a centrocampo

acmilan.com

Tutto in una notte, tutto in un derby contro l'Inter, per trovare una possibile scossa nella stagione, oppure continuare un crollo che potrebbe avere risvolti preoccupanti da qui alla fine della stagione. Il Milan di Gattuso affronta l'Inter di Spalletti in un derby di Coppa Italia che mette in palio molto di più del semplice passaggio in semifinale. Lì dove la Lazio di Simone Inzaghi aspetta di conoscere il nome del proprio avversario.

A distanza di quattro mesi dall'ultima volta, il presidente del Milan Yonghong Li sarà allo stadio per assistere dal vivo alla sfida. Anche la sua prima apparizione a San Siro era stata in un derby, quello che aveva seguito di pochi giorni lo storico passaggio di consegne da Silvio Berlusconi. L'ultima volta in assoluto del proprietario del Milan, però, risale alla prima giornata di campionato. Rispetto al mese di agosto sembrano passati anni in casa Milan, con una piazza di nuovo profondamente insoddisfatta, a maggior ragione dopo enormi investimenti sul mercato. Yonghong Li, però, in una lettera, ha fatto sentire la propria voce, chiedendo a tutte le componenti del club di stringersi intorno ai colori rossoneri in questo momento difficile.

Chissà se basterà l'esortazione presidenziale a far ritrovare una squadra che in questo momento sembra essere senza né capo né coda. Per il derby Gattuso non so distacca dal 4-3-3, ma cambia alcuni interpreti rispetto allo spettacolo indecoroso visto contro l'Atalanta. In porta Gigio Donnarumma che dovrebbe farcela nonostante un fastidio all'inguine accusato nella giornata di vigilia di Milanello. Davanti a lui confermati Rodriguez e Bonucci, con Romagnoli accanto al capitano rossonero è Calabria, più di Abate, pronto a completare la linea difensiva. In mezzo il sopravvissuto è il solito Kessie che avrà come compagni di reparto Biglia e Locatelli. Occasione importante per tutti e due dal primo minuto. In avanti, infine, rientra Suso dal primo minuto, Kalinic resta il riferimento centrale, mentre a sinistra ci dovrebbe essere Bonaventura.

Probabile formazione

Milan 4-3-3: G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. All. Gattuso