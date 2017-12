Milan - Inter in diretta, LIVE Coppa Italia 2017/18 (20:45)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Tra i pali Padelli, a sua protezione Ranocchia e Skriniar con Cancelo e Nagatomo terzini. Gagliardini e Vecino frangiflutti di centrocampo, Borja Valero dietro Icardi con Perisic e Candreva ai lati.

L’Inter ha assaporato nuovamente l’agre effetto della sconfitta, dopo che per 16 giornate la casella “L” registrava lo 0. Brusco stop contro l’Udinese, 1-0 in quel di Sassuolo. Napoli e Juventus scappano a suon di gol e cinismo, con la vetta che ora è distante 5 punti. I nerazzurri sono costretti anche a guardarsi le spalle, dato che la Roma - uscita sconfitta allo Stadium contro la Juve, buon per Spalletti - resta a 2 punti con una gara da recuperare, e che la Lazio sarà la prossima avversaria in campionato. La Coppa Italia può ridare smalto ad una compagine apparsa stanca dopo un girone d’andata quasi perfetto. Il derby è sempre il derby.

Fonte: Inter / Facebook.

Gattuso opta per il 4-3-3. Storari in porta - Donnarumma out per infortunio all’inguine - difesa composta - destra verso sinistra - da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. Biglia vertice basso, Kessiè e Locatelli mezz’ali. Davanti, Suso e Bonaventura a supporto di Kalinic.

Il Milan naviga in acque insicure, strattonato da una corrente violenta e dispotica. La gara pre natalizia contro l’Atalanta - sconfitta 2-0 davanti al pubblico amico - ha acuito i già enormi problemi che attanagliavano Gattuso e la sua truppa. Il ruolino di marcia parla chiaro; nelle 18 gare disputate: 7 vittorie, 3 pareggi, e ben 8 sconfitte che relegano i rossoneri all’11^ posto con soli 24 punti all’attivo. Serve una scossa, un cambio di marcia deciso per salvare il salvabile e non sprofondare sempre più. Il derby odierno è l'occasione per far rifiorire nuovamente il Milan, per riavvicinare i tifosi alla squadra e per cambiare rotta.

Fonte: AC Milan / Facebook.

Sono 23 i precedenti tra le due compagini in Tim Cup. Comanda il Milan con 9 vittorie, l'Inter ne annovera 7; sono 7 anche i pareggi. L'ultimo incrocio risale ad Ottobre dell'anno in corso, match valido per l'ottava giornata di campionato. Pirotecnico 3-2 nella cornice magica di San Siro; Icardi proietta l'Inter in vantaggio, che chiude sul risultato di 1-0 i primi 45 minuti. Suso impatta, Icardi riporta avanti i nerazzurri e consegna la vittoria ai suoi all'ultimo respiro dopo il pareggio di Bonaventura.

Arbitra Marco Guida coadiuvato da Meli e Crispo, quarto uomo Pairetto. V.A.R. (video assistant referee) Massa, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Vuoto.