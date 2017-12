Milan, comunicato ufficiale: contrattura con edema infiammatorio alla coscia per Donnarumma

Google Plus

Piove sul bagnato in casa Milan: questa sera Gattuso, nel derby contro l'Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma. Il giovane portiere è alle prese con una contrattura con edema infiammatorio dell'adduttore breve della coscia sinistra. Dopo la risonanza di questa mattina è arrivata la decisione di toglierlo dalla lista dei convocati per la gara di questa sera.

Sono state dunque confermate le voci che giravano ieri. A difendere la porta rossonera ci sarà Storari (più che il fratello Antonio ndr) con il giovane Soncin, giovane della Primavera, convocato al suo posto. Inoltre il numero 99 del Milan perderà così la possibilità di collezionare la presenza numero 100 con la maglia del Diavolo.

Brutta tegola per Gatuso, il quadro clinico di Donnarumma, fa sapere sempre il Milan, verrà valutato giorno per giorno. Ma andiamo a leggere il tweet