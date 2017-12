Coppa Italia, poche ore a Milan - Inter: le ultime novità

acmilan.com

Mancano poche ore alla sfida tra Milan ed Inter, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Un derby molto importante per entrambe le squadre, in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive in A. Chi vince può sperare in un rilancio anche in ottica campionato, cancellando sospetti e ritardi, chi perde rischia il tracollo.

QUI MILAN: DONNARUMMA NON CI SARA', AL SUO POSTO STORARI

Il Milan non riesce ad uscire da una crisi che sembra infinita. Inoltre a Milanello piove anche sul bagnato: Donnarumma non sarà della partita a causa di una contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra. Un problema lieve ma comunque sufficiente a fargli saltare il derby. Al posto del giovane Gigio, spazio a Marco Storari e non al fratello Antonio. Parlando sempre di formazione, la grande novità di Gattuso riguarda la posizione di Giacomo Bonaventura, schierato come esterno d’attacco. A completare il tridente rossonero, ci saranno Suso a destra e Kalinic al centro.

Milan (4-3-3): Storari; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura

QUI INTER: UN PAIO DI DUBBI PER SPALLETTI

Dopo un inizio di campionato ai limiti della perfezione, l'Inter non sta attraversando di certo un bel periodo visto che viene dalle due sconfitte contro Udinese e Sassuolo, ambedue avversarie ampiamente alla sua portata. Dopo lo 0-0 contro la Juventus, la squadra di Spalletti ha accusato un vistoso calo. Per i neroazzurri ci sarà Padelli tra i pali, gli infortunati Miranda e D’Ambrosio verranno invece sostituiti da Ranocchia e Cancelo.

Inter (4-2-3-1): : Padelli; Joao Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi