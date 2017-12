Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan - Inter

acmilan.com

Una partita che conta tantissimo per entrambe le squadre, una gara per uscire dalla crisi: stiamo parlando di Milan - Inter, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, che andrà in scena tra un'ora a San Siro.

Poco spazio al turn over per entrambi gli allenatori: Gattuso dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma bloccato per una contrattura all'inguine, al suo posto Storari. Spalletti sceglie Handanovic al posto del titolare di Coppa Padelli, infortunati Miranda e D'Ambrosio. Ma andiamo a leggere le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Storari; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Antonelli, Paletta, Zapata, Borini, Çalhanoglu, Montolivo, Cutrone, André Silva. All. Gattuso

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lombardoni, Borja Valero, Brozovic, Karamoh, Eder, Pinamonti. All. Spalletti