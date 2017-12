Milan, le ultime dall'infermeria di Milanello

Google Plus

Ieri sera il Milan ha ritrovato l'orgoglio perduto, battendo dopo i tempi supplementari l'Inter di Spalletti con un gol di Cutrone al 104esimo e conquistando il pass per le semifinali di Coppa Italia. Un successo che ha salvato la panchina di Rino Gattuso, in bilico dopo i ko in campionato.

Tante le emozioni, ma ora a Milanello si deve fare i conti con l'infermeria all'indomani della vittoria contro i cugini. Difatti non arrivano belle notizie e Gattuso dovrà fare a meno di qualche giocatore in vista della trasferta molto delicata di sabato a pranzo contro la Fiorentina. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando!

Marco Storari, infortunatosi ieri nel pre partita, si è sottoposto agli esami clinici del caso, i quali hanno escluso una possibile lesione al polpaccio. Il portiere rossonero dovrà comunque restare fermo per almeno 8/10 giorni, quindi sarà out per sabato. Gigio Donnarumma sta recuperando dalla contrattura con edema infiammatorio dell'adduttore breve della coscia sinistra, ma la sua presenza è in dubbio. Nel caso, spazio al fratello Antonio che male non ha fatto.

Anche Kalinic, grande ex della sfida contro i viola, potrebbe non esserci visto il problema di natura traumatica subìto tra piede e caviglia ieri sera. Domani verrà rivalutato e verrà presa una decisione in merito. Sicuramente non ci sarà Abate, vittima di una contrattura al polpaccio destro

