Fiorentina-Milan, recuperano Gigio Donnarumma e Pezzella

Fiorentina e Milan scendono in campo al Franchi nell'ultima giornata del 2017 con lo stesso obiettivo. Trovare una vittoria e tre punti che possano dare continuità ai rispettivi momenti e permettere di continuare a inseguire i rispettivi obiettivi. I viola arrivano da sei risultati utili in fila, mentre il Milan in campionato arranca pesantemente, ma è reduce dal successo sull'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia.

Una partita che oltre ad avere riportato un pizzico di serenità dalle parti di Milanello ha anche inciso sulla condizione fisica della squadra, come ha ammesso Gattuso in conferenza. Il tecnico rossonero vede il suo Milan ancora alla canna del gas e contro una squadra giovane e di passo come la Fiorentina la premessa non sembra essere delle migliori. Il Milan però ha bisogno di tornare a vincere in campionato per non rischiare di compromettere ulteriormente una classifica che in questo momento è molto lontana da quella che ci si era immaginata dalle parti di via Aldo Rossi in estate. L'Europa League, obiettivo anche della Fiorentina di Pioli, non è lontanissima, ma oltre a un rallentamento delle squadre che in questo momento stanno davanti al Milan, serve anche un passo diverso da parte dei rossoneri. A Firenze Gattuso cambierà qualcosa, anche se le assenze di Abate e Kalinic riducono le possibili scelte.

Se non altro in porta il tecnico ritrova Gigio Donnarumma, con Antonio che torna a sedersi in panchina e Gabriel alla prima convocazione stagionale, visto che Storari è out per un problema al polpaccio. Linea difensiva a quattro formata da Calabria, buono il suo impatto nel derby, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo si cambia: fuori Biglia e Locatelli, torna Montolivo davanti alla difesa, con ai lati Kessie e Bonaventura che retrocede dalla linea degli attaccanti. In avanti Suso è manco a dirlo confermato e rientra in campionato dopo la squalifica, in mezzo al tridente ci sarà quel cobra avvelenato dell'area di rigore che risponde al nome di Cutrone, mentre a sinistra torna Borini dopo la panchina in Coppa Italia. L'ex Sunderland dovrebbe vincere il ballottaggio con Calhanoglu, elogiato ancora una volta da Gattuso in conferenza stampa e possibile soluzione a partita in corso.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Chiesa, Simeone, Thereau. All. Pioli

Milan (4-3-3): (4-3-3) G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso