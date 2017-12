Fiorentina-Milan, conferme rossonere, fuori Chiesa per Pioli

Twitter.com

Tutto pronto a Firenze per l’ultimo anticipo all’ora di pranzo del 2017. Milan e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per andare a caccia di tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Formazioni ufficiali che sono arrivate e allora ecco le scelte definitive dei due allematori. Nella Fiorentina a sorpresa fuori Chiesa, con il portoghese Gil Dias al suo posto nel 4-3-3 scelto da Pioli che recupera anche Pezzella in difesa. Solo conferme invece nel Milan di Gattuso.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Thereau. A disp.: Dragowski, Milenovic, Bruno Gaspar, Hugo, Sanchez, Zekhnini, Saponara, Eysseric, Olivera, Cristoforo, Chiesa, Babacar. All. Pioli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Gabriel, Paletta, Musacchio, Zapata, Antonelli, Biglia, Abate, G. Gomez, Locatelli, Calhanoglu, Silva. All. Gattuso.