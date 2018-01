Milan, i buoni propositivi per il 2018: il rilancio di Calhanoglu

acmilan.com

Buon anno cari lettori di Vavel Italia!

Iniziamo questo 2018 parlando dei buoni propositi in casa Milan: oltre quello di migliorare l'andamento disastroso della prima parte di campionato, Gattuso vuole rilanciare alcuni giocatori non brillanti nella prima parte della stagione. Uno su tutti è Hakan Calhanoglu.

IL TURCO PUO' ESSERE L'ARMA IN PIU' DEL 2018?

Sicuramente Calhanoglu non ha fatto vedere tutto il suo talento, giocando partite davvero insufficienti. Ma non sempre: difatti, l'ex trequartista del Leverkusen, a volte, ha mostrato in campo qualche sprazzo del suo enorme bagaglio, ma non basta. Nelle ultime settimane, a onor del vero, Gattuso ha difeso il giocatore turco dicendo che è uno di quelli più bravi durante l'allenamento in settimana, ma al momento di mostrare a tutti il suo potenziale, si scioglie come una candela. Inoltre il tecnico rossonero è rimasto sbalordito dalle sue doti con la palla.

E' vero anche che Calhanoglu viene da un campionato del tutto diverso, o meglio, in Bundesliga il turco giocava in qualsiasi posizione risultando decisivo soprattutto dal piazzato, in Italia, almeno all'inizio non è stato così. Ora va meglio e sembra che il trequartista abbia risolto definitivamente i suoi problemi fisici e di ambientamento. Infatti, nelle ultime settimane del 2017, Calhanoglu ha fatto vedere qualcosa di buono, come ad esempio contro la Fiorentina, quando è andato anche in gol ed ha rimesso in piedi una partita che si era messa sui binari sbagliati. Anche se le statistiche premiano la rete segnata da Hakan: per la prima volta in questa stagione, i rossoneri sono riusciti a conquistare almeno un punto dopo essere passati in svantaggio. Ma non solo: anche nel derby di Coppa Italia vinto proprio dal Milan ai supplementari, non aveva fatto male.

Come detto Gattuso ha tanti obiettivi ed uno è proprio di rilanciare Calhanoglu.