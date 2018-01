Milan, il 2018 sarà un anno cruciale: dal rifinanziamento alla Cina, fino alla UEFA

https://twitter.com/acmilan

Il 2018 è appena iniziato e per il Milan sarà un anno molto importante a livello societario, infatti come hanno sottolineato i colleghi della Gazzetta dello Sport, Li è chiamato a molti appuntamenti decisivi mantenendo fede agli impegni presi per allontanare le troppe male lingue e per dissipare i vari dubbi.

Si parte proprio dal giorno della Befana, il sei gennaio, quando scadrà l’esclusiva con il fondo Highbridge Capital per il rifinanziamento del debito. Il club di via Aldo Rossi valuterà la proposta del fondo newyorkese che, come ha ricordato la Rosea, sarebbe intenzionato a rifinanziare la società, fornendo una grossa somma economica per liquidare Elliott Management Corporation.

Durante la sosta del campionato, Marco Fassone volerà in Cina per fare il punto della situazione con la proprietà, si parlerà di programmazione, sponsor e Milan China - molto importante perchè arriverà una pesante fetta di introiti commerciali entro il prossimo anno. Obiettivo chiaro, trovare nuove partnership che possano dare un contributo alla gestione economica. Successivamente, in Primavera la UEFA dovrà rivalutare i conti ed i piani finanziari dei rossoneri per far aderire la società nel regime del settlement agreement.

Ultimo impegno, ma non meno importante, entro giugno Yonghong Li dovrà versare gli ultimi 11 milioni per completare l'aumento di capitale.

L'agenda dei rossoneri è super fitta.