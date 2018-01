Milan, le ultime da Milanello: oggi il primo allenamento del 2018

acmilan.com

Dopo la pausa concessa da Gennaro Gattuso per i festeggiamenti per il Capodanno, il Milan è tornato oggi al lavoro. I rossoneri hanno chiuso il 2017 con una preziosa vittoria contro l'Inter in Coppa Italia che ha dato l'accesso alla semifinale e con un buon pareggio contro la Fiorentina sabato scorso per 1-1. Forse è ancora presto per parlare di svolta, ma si stanno evidenziando dei cambiamenti sostanziali portati dalla nuova gestione tecnica.

Prima della sosta, il Milan sarà impegnato il giorno della Befana contro il Crotone per la prima partita del girone di ritorno sotto gli occhi di San Siro. Durante le prossime sedute, il tecnico rossonero, come ha fatto nelle scorse settimane, punterà tutto sulla corsa e sulla necessità di muoversi meglio.

Inoltre Gattuso, dopo aver recuperato Hakan Çalhanoglu, vuole riscoprire gli altri talenti del mercato faraonico della sessione estiva. Infatti il turco, dopo mesi anonimi, è reduce da due gare convincenti ed è stato l'autore del gol del pareggio contro la Fiorentina. Ora sarà il turno di André Silva, Lucas Biglia e Nikola Kalinic, i quali sono drasticamente sotto il livello visto negli ultimi anni come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi.

Il Milan ha molti obiettivi in questi primi mesi del 2018 da non fallire: un girone di ritorno da vivere da protagonista, le semifinali di TIM Cup da disputare ed il Ludogorets in Europa League.