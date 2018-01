Milan, tempo di cessioni?

Fonte. Ac Milan

La sessione invernale di calciomercato sta per aprirsi. Un mercato di riparazione che dura fino alla mezzanotte del primo febbraio. In questa sessione, i vari club di Serie A potranno trattare per acquistare o cedere i propri giocatori. Le trattative si avvieranno il 3 gennaio, con 3 giorni di ritardo rispetto alle sessioni degli altri campionati, che hanno iniziato a trattare già dal giorno 1. Si sa che il mercato di Gennaio non è come quello di giugno, dove si tende ad acquistare più che a cedere; questa finestra serve ai club per fare cassa con i giocatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore. Anche perché chi lascerebbe partire i propri giocatori a gennaio?

Le squadre, dunque, sono pronte a cedere i propri giocatori o ad acquistarli per perfezionare gli organici a disposizione. Il Milan è pronto a far cassa. Vari sono i possibili partenti in questa sessione invernale: Gustavo Gomez, Gabriel Paletta, José Mauri, Manuel Locatelli e Gabriel, sono loro i principati indiziati a lasciare il capoluogo lombardo. Per quanto riguarda Gomez, il difensore paraguaiano sembra non rientrare nei piani di Gattuso. Il centrale rossonero, arrivato per 8 milioni dal Lanùs, nella stagione precedente ha collezionato molte panchine, giocando solo 20 partite, con rendimento insufficiente. Per lui, quest'anno, una sola partita giocata in Europa League, poi solo panchina. Il Boca Juniors è sulle sue tracce da ormai un mesetto e sta trattando con il Milan il possibile trasferimento in Argentina. La prima offerta del club sudamericano è stata però rifiutata dal club rossonero: si è parlato di un prestito secco fino a fine stagione e nient'altro. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una somma di circa 10 milioni di euro.

Altra possibile partenza, quella di Gabriel Paletta. Il difensore argentino classe 1986, dopo una stagione da titolare, è diventato una riserva del Milan, tanto da allenarsi addirittura con la Primavera. Sull'italo-argentino vi è il Sassuolo, che è alla ricerca di un degno sostituto di Paolo Cannavaro, ritiratosi nell'ultima partita del 2017 giocata contro la Roma. Chissà se l'Emilia darà una chance al classe 86'.

Si parla di prestito per Manuel Locatelli. Il centrocampista rossonero ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e potrebbe trasferirsi in qualche club di seconda fascia, per aver la possibilità di crescere e maturare, così da tornare al Milan maggiormente pronto, più formato. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Spal. I viola lo vorrebbero per regalare a Pioli un altro centrocampista e rimpolpare la batteria di mediani. La stessa Viola starebbe pensando di attuare uno scambio con i rossoneri. Pedina di scambio Badelj. Il mediano viola è in scadenza di contratto e probabilmente partirà. Per quanto riguarda la Spal, i ferraresi erano sulle orme del baby rossonero già da quest'estate e vorrebbero riprovarci.

In uscita c'è anche José Mauri. Il centrocampista argentino ha giocato pochissimo con Montella e per niente con Gattuso. Varie squadre di Serie B sono interessate a lui, tra cui il Bari che è fortemente intenzionato ad acquistarlo con la formula del prestito. Di lui potrebbe farne uno dei cardini dell'attuale squadra impegnata nel torneo cadetto a caccia della promozione in A.

Infine, Gabriel, ormai ai margini del progetto milanista. Il portiere brasiliano, diventato la quarta scelta dietro i fratelli Donnarumma ed a Storari, avrebbe chiesto alla dirigenza la rescissione del contratto o una nuova sistemazione, per poter ritornare a giocare titolare. Il classe 92' potrebbe tornare in Serie B.