Si va verso Milan - Crotone: aggiornamenti dal campo

Sabato, alle ore 15:00, a San Siro, il Milan di Mister Gattuso sarà impegnato contro i ragazzi di Zenga. La prima del 2018 non dovrà essere sbagliata, non potranno esserci errori, una partita fondamentale per il diavolo che cerca continuità dopo il buon punto conquistato contro la Fiorentina. Il derby di Coppa Italia, vinto dai rossoneri nei tempi supplementari grazie al gol del giovane Patrick Cutrone, ha sicuramente rialzato il morale ad una squadra che sembrava ormai in totale confusione. I primi risultati si sono visti proprio a Firenze, un Milan stanco fisicamente, appesantito e sotto di un gol, è riuscito a reagire, portando un punto prezioso a casa.

Partita dunque da non sbagliare per gli uomini di Gattuso che dovranno necessariamente conquistare i 3 punti per dare un senso ad una stagione, che per adesso, è decisamente sotto le aspettative. Occhio però al Crotone, che dopo aver cambiato allenatore, ha cambiato stile e modulo di gioco. Dal 4-4-2 usato da Nicola al 4-3-3 di Zenga, modulo che, ancora, non sta dando i risultati desiderati. Tuttavia i pitagorici esprimono un bel calcio e nonostante siano reduci da 4 KO nelle ultime 5 di campionato, hanno sempre messo in difficoltà le squadre avversarie, in particolare nell'ultima il Napoli, che ha lasciato lo Scida siglando solamente un gol.

Oggi, a Milanello, vi è stato solo l'allenamento delle 10:30. Ieri, invece, doppia seduta. Come riporta il sito ufficiale dell'Ac Milan, si è partiti con un'attivazione muscolare in palestra, per poi passare sul campo centrale. La mattinata si è incentrata sugli allunghi senza palla e sulla tattica difensiva. Nel pomeriggio la squadra si è divisa in tre gruppi che hanno lavorato sui torelli ad alta intensità. In seguito, sempre spazio alla tattica con lavoro tecnico composto da un possesso palla. Successivamente altro lavoro di allungo e partitelle su campo ridotto. Infine, la doppia seduta si è conclusa con una partitella a metà campo.