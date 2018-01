Milan, continua il rebus attaccanti: contro il Crotone spazio ancora a Cutrone?

Milan, continua il rebus degli attaccanti: contro il Crotone spazio ancora a Cutrone? - acmilan.com

Domani pomeriggio il Milan ospiterà il Crotone per la prima gara del 2018. Una partita molto importante per i rossoneri stante la situazione di classifica. Cutrone è in grande forma e con il passare delle settimane sta scalando sempre più le gerarchie in attacco. Ma Gattuso ha alcuni dubbi..

CUTRONE, SILVA E KALINIC: DIVERSI STATI D'ANIMO

Abbiamo lasciato i rossoneri con il pareggio contro la Fiorentina e la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter decisa da un gol di Cutrone ai supplementari. Proprio il giovane bomber è sicuramente tra i giocatori di Gattuso più in forma e domani contro la squadra di Zenga partirà ancora una volta titolare viste le non perfette condizioni fisiche di Kalinic. Alla sua prima stagione da professionista, Cutrone è già arrivato a quota nove reti e non ha intenzioni di fermarsi. Sta convincendo Gattuso a suon di belle prestazioni, la dirigenza di via Aldo Rossi è pronta ad adeguare nuovamente il suo contratto.

Non si può dire lo stesso di Andrè Silva, difatti il portoghese ha alternato momenti positivi (pochi) a momenti di grande difficoltà (tanti). L'ex Porto non conosce il calcio italiano, ed ha faticato ad entrare nei meccanismi tecnici prima di Montella e poi di Gattuso che preferisce l'esperienza di Kalinic e la grinta di Patrick Cutrone. Silva ha segnato solamente in Europa League (competizione nella quale è capocannoniere ndr), ma mai in Serie A dove non si è ancora sbloccato in 12 partite.

Infine aggiornamento sulle condizioni di Nikola Kalinic: il croato sta ancora lavorando a parte e per la sfida di San Siro dovrebbe recuperare al massimo per la panchina.

Nota statistica: l'attaccante classe 1998 ha messo a segno la sua prima rete in campionato con la maglia del Milan. E domani vorrà ripetersi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoğlu