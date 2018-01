Milan, Bonaventura super duttile: ha già cambiato dieci posizioni in sette moduli diversi

acmilan.com

Domani pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro il Crotone per la prima partita del girone di ritorno. Gattuso si affiderà in particolare alla vecchia guardia, tra cui Suso e Jack Bonaventura. I colleghi della Gazzetta dello Sport hanno analizzato il ruolo di Jack, il quale domani raggiungerà un traguardo speciale, cioè le 100 presenze in Serie A con la maglia rossonera.

Bonaventura, da quando è arrivato dall’Atalanta nell’estate del 2014, si è messo in mostra per la sua grande duttilità e non solo per le sue qualità tecniche. Infatti il centrocampista marchigiano ha ricoperto ben dieci posizioni in sette moduli diversi. La Rosea ha analizzato tutte le varie posizioni:

Nel 3-5-2 ha fatto l’interno di centrocampo

Nel 4-3-1-2 è stato impiegato da mezzala sinistra e da trequartista

Nel 3-4-2-1 è stato utilizzato sia come esterno di centrocampo che sulla trequarti

Nel 4-3-2-1 ha giocato tra i due alle spalle della prima punta

Nel 4-4-2 ha giocato da ala pura

Nel 4-2-3-1 ha fatto l’esterno sinistro d’attacco

Il ruolo però che ha ricoperto di più è senza dubbio quello di mezzala di destra o sinistra nel 4-3-3, modulo che sta utilizzando ora Gennaro Gattuso, schieramento nel quale Bonaventura può anche alzare il raggio d'azione, collocandosi nei tre davanti.



Ma Bonaventura dove preferisce giocare? La Gazzetta dello Sport ha riportato una vecchia intervista di Jack: "Se dovessi collocarmi in campo io, mi schiererei mezzala sinistra. Mi piace perché tocco molti palloni e partecipo attivamente alla fase di costruzione".

Il numero 5 milanista ha gradito molto il ritorno tattico al passato e la fine degli esperimenti, diffatti lo ha dimostrato con grandi prestazioni e tre gol nelle ultime cinque partite di campionato (più un assist ndr). Un giocatore rivitalizzato da Gattuso, sotto la guida di Ringhio Bonaventura è finalmente riuscito a trovare continuità

Bonaventura e Suso, colonne portanti del vecchio e nuovo Milan.