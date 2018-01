Milan - Crotone in diretta, Live Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan - Crotone, match valido per 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabio Maresca.

I rossoneri sono reduci da un pareggio ottenuto a Firenze contro la Fiorentina di Mister Pioli. I ragazzi di Gattuso stanno cercando continuità per non perdere definitivamente il treno per l'Europa. Occorre dunque vincere per dare un segnale forte a tutti, in particolare ai tifosi.

Necessità di vincere confermata anche dallo stesso tecnico rossonero Gennaro Gattuso che, nella consueta conferenza alla vigilia del match, afferma che bisogna essere concentrati questo pomeriggio, cercando di non regalare campo agli avversari, molto bravi in contropiede.

Gattuso accenna anche alle condizioni di Kalinic: l'attaccante croato è ancora alle prese con la brutta botta presa alla caviglia nel derby e probabilmente partirà dalla panchina, dando la maglia da titolare a Cutrone. Tuttavia, non è detto che all'ultimo riesca a partire lui dal 1°minuto.

Mister Gattuso dunque, dovrebbe schierare il solito 4-3-3 con Suso, Cutrone e Calhanoglu quest'ultimo in vantaggio per una maglia da titolare su Borini. In mezzo al campo ballottaggio Biglia-Montolivo per la cabina di regia, con l'ex capitano rossonero favorito sull'argentino; le due mezzali saranno Bonaventura e Kessie. Davanti a Donnarumma giocheranno come sempre Bonucci e Romagnoli, sulle fasce Calabria e Rodriguez.





Gli uomini di Zenga sono reduci da uno 0-1 in casa contro il Napoli di Sarri. I pitagorici non stanno trascorrendo un bel periodo, ma con il cambio di panchina hanno trovato una nuova identità e un modulo di gioco differente da quello usato da Nicola. Gli squali faranno di tutto per mettere in difficoltà i rossoneri.

Lo stesso Zenga, nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match, afferma che vorrà vedere la stessa attitudine nel voler far punti che ha visto nelle ultime tre gare. Il tecnico dei pitagorici ha inoltre dichiarato che ci vorrà grande concentrazione e grande lavoro mentale.

Nelle file del Crotone, vari sono gli indisponibili: Nalini ha avuto una forte distrazione muscolare, Cabrera ha dei problemi fisici e sarà out per la partita contro il Milan; lo stesso vale per Pavlovic e Simic, tutti e due con vari problemi fisici.

Zenga dunque, sembra esser orientato a schierare il solito 4-3-3 a specchio. In porta sempre Cordaz, davanti a lui giocheranno Ajeti e Ceccherini, con Martella terzino sinistro e Sampirisi in leggero vantaggio su Faraoni. Confermati a centrocampo Barberis in cabina di regia, supportato dalle due mezzali Rohden e Mandragora. Lì davanti giocheranno Tonev, in vantaggio su Trotta, Budimir e Stoian.