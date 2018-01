Milan, vittoria convincente e risicata. Gattuso: "Serve continuità di risultati"

acmilan.com

Nella 18esima giornata nonchè ultima del girone di andata e prima del 2018 è arrivata un'importante vittoria per il Milan che scaccia via, almeno momentaneamente, i malumori tra i tifosi del Diavolo che assistono ad una discreta partita, che denota una crescita evidente da parte di alcuni neoacquisti oggetti di numerose critiche come Biglia, Kessiè, Calhanoglu e Bonucci. Proprio quest'ultimo, grazie a un'incornata fortuita nel corso del 54esimo minuto, complice anche una grave incertezza di Cordaz, ha regalato al Milan una vittoria preziosa che avvicina i rossoneri a soli 2 punti dalla zona Europa League che avanzano a quota 28 punti.

Proprio Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky, sottolineando quanto il derby sia stata la partita di svolta per la stagione del Milan: "La voglia di svolta c'era anche prima del derby, ma siamo stati sfortunati con gli episodi, il derby ci ha fatto crescere in fiducia e in autostima, ci sono tutti gli ingredienti per continuare a crescere". Continua poi smentendo le voci di mercato che girano sul suo futuro al Milan:"Ho un contratto con il Milan fino al 2022, non vedo il motivo per il quale io debba dar retta a chiacchiere e spifferi, purtroppo oggi il calcio in Italia è il primo interesse per la cronaca e ci sono tante tv e tante pagine da riempire quindi spesso si parla di chiacchiere e basta".

Successivamente , sempre ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso si esprime così: "Si festeggia quando si vince, quando finisce la partita ma non durante, venivamo da un momento non esaltante, ora dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Abbiamo fatto una buonissima partita, dopo il 70' poi abbiamo fatto tantissimi errori ed abbiamo rischiato di prendere gol. La squadra si è comportata bene, ha fatto quello che doveva sia a livello tattico che tecnico. Mi baso molto su come si allenano i ragazzi durante la settimana. Gli allenamenti non sono importanti solo per migliorare la condizione fisica, chi merita gioca; Si valuta settimana dopo settimana. Sono molto contento per come i ragazzi mi stanno dando disponibilità, è una squadra che fa qualsiasi cosa gli proponi. Ora dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e a ottenere qualche risultato consecutivo. In questo momento abbiamo calciatori con caratteristiche precise, prepariamo tante cose durante la settimana ma deve esserci sempre voglia e applicazione. E' vero che è una squadra di piedi buoni, però qualche sacrificio in più va fatto ed ora si stanno mettendo tutti a disposizione sotto quest'aspetto".

Gattuso spende poi delle parole su Calhanoglu: "Calhanoglu ha un calcio incredibile, ancora tira pochissimo per la qualità che ha. E' vero che ha fatto fatica per ora, ma nel Leverkusen era devastante. Deve essere supportato da una condizione importante, si sta impegnando molto e per noi è un calciatore importante. Ora dobbiamo migliorare sulla catena sinistra tra Bonaventura e Calhanoglu, non si muovono bene come fanno Kessié e Suso".