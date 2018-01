Il Milan e il doppio binario del mercato: cedere gli esuberi, valorizzare i nuovi

acmilan.com

La vittoria contro il Crotone permette al Milan di affrontare con serenità la pausa del campionato. Restano in sospeso le questioni societarie, sempre presenti in mille voci e indiscrezioni che in qualche modo prima o poi dovranno essere smentite o confermate dai fatti. Sul campo, invece, la squadra sembra in crescita sia a livello di gioco che di capacità dei singoli di esprimere le proprie qualità. Un aspetto, questo, strettamente collegato al mercato, iniziato ufficialmente da pochi giorni per la sessione di gennaio.

Il Milan la sua rivoluzione ha deciso di farla in estate, con undici volti nuovi e diverse cessioni di giocatori che non rientravano più nel progetto tecnico della nuova società. La prima parte di stagione, però, ha detto che praticamente tutti gli acquisti che pochi mesi fa ubriacavano di entusiasmo tutto il popolo rossonero non hanno reso secondo quelle che erano le aspettative e le previsioni. Un imprevisto che aveva fatto pensare ad un nuovo repulisti appena pochi mesi dopo i grandi cambiamenti dell'estate. Nel post partita della gara contro il Cagliari, però, il d.s. del Milan Massimiliano Mirabelli ha spiegato quello che sarà il modus operandi rossonero nella finestra di gennaio.

"Noi siamo attenti ogni mese ogni giorno dell'anno al mercato, giriamo e guardiamo tante partite. Mai dire mai sul mercato, ma noi non abbiamo intenzione di intervenire in alcun modo su questo gruppo. Vogliamo migliorare i giocatori che abbiamo come sta facendo Gattuso che sta facendo un gran lavoro per far diventare questo gruppo una grande squadra" le parole di Mirabelli pronunciate ai microfoni di Sky Sport. Una presa di posizione pubblica importante: il Milan non ha intenzione di sfiduciare dopo pochi mesi i tanti giocatori che ha scelto di comprare in un mercato estivo aggressivo e dispendioso, ma allo stesso tempo necessario per provare a ricostruire una rosa più competitiva di quella degli ultimi anni. La sensazione è che si cercherà di lavorare soprattutto in uscita. Gustavo Gomez è trattato dal Boca Juniors, Paletta piace al Sassuolo e anche Josè Mauri potrebbe salutare Milanello.