Mirabelli e il mercato: “Bonucci è incedibile”

Il Milan è in vacanza, almeno per quanto riguarda il campo. Giocatori e staff infatti si stanno godendo qualche giorno di riposo, la società, invece, continua a lavorare e a essere molto attenta a tutto quello che ruota intorno al mondo rossonero. In particolare nei periodi di mercato il ruolo dei direttori sportivi emerge quasi al di sopra di ogni altra cosa. È il caso di Massimiliano Mirabelli e del Milan, con il dirigente rossonero che parla delle voci che circolano intorno a diversi giocatori rossoneri.

Uno di questi è Bonucci, su cui Mirabelli a Gr Parlamento è perentorio: “Stiamo migliorando sul piano fisico. Le difficoltà di Leo sono state quelle di tutte. Ha vinto due premi importanti. Poi se rapportato ad altri giocatori è costato poco. Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra intenzione andare avanti con loro. Una squadra non si costruisce mai in un solo mercato, abbiamo una età media bassa. Quando si parla degli acquisti bisogna ricordare anche quanto abbiamo venduto. Il mercato è drogato ci sono cifre folli. Noi abbiamo acquistato dei giocatori al prezzo giusto è il loro valore è rimasto tale. Il mercato é stato fatto anche con i rinnovi: Cutrone, Donnarumma, Calabria giocatori che contano tantissimo”.

Al mercato si legano strettamente anche le voci legate alla società e alla posizione di Rino Gattuso: “Questa società non dà modo di far pensare che ci sia una debolezza economica. Ha investito tanto per acquistare il club e tanto nel marcato. E' sempre presente anche se molto lontana e se mai avremo dei paletti dalla Uefa non sono per colpa di questa nuova gestione. Gattuso? Ha grandissime qualità, non è stata una scelta di ripiego. L'ho voluto fortemente alla Primavera, l'ho visto lavorare. Ha capacità di entrare nella testa dei giocatori, sta lavorando tra molte difficoltà, diventerà un allenatore veramente importante”.