"Io rispondo sul campo. Finalmente ho ripagato la fiducia di tutti. I primi mesi sono in archivio, abbiamo fatto errori, ma da lì dobbiamo partite per una seconda parte di stagione in crescendo. La svolta nel derby".

Sabato pomeriggio il Milan aveva un unico obiettivo, doveva tornare a racimolare punti in casa in campionato dopo un girone d'andata molto difficile e lo ha fatto con una rete no look di Leonardo Bonucci contro il

Crotone per 1-0: il capitano milanista non ha guardato il pallone al momento della goffa respinta di Cordaz, ma poco importa visto che ha siglato un gol pesantissimo perché ha deciso una gara che si stava facendo molto ostica per la squadra di Gattuso.

Bonucci non segnava da ben 234 giorni ovvero dalla finale di Coppa Italia Juve-Lazio dello scorso maggio, ma la rete di sabato pomeriggio vale molto di più e va oltre le statistiche: ne avevano bisogno il Milan, i tifosi e soprattutto Bonucci stesso. E' stato sicuramente un inizio di stagione difficile per il Milan e soprattutto per il capitano rossonero. Forse troppe responsabilità, ma ora Bonucci sta tornando ad essere il vero Leo, difatti, nelle ultime partite, si sono viste precisione nelle proposte di gioco e chiusure determinanti come ai vecchi tempi con la maglia bianconera. Pian piano si sta scrollando tutte le pressioni che avevano accompagnato il suo trasferimento da Torino a Milano in estate.

Un capitano che finalmente ha invitato tutti a sciacquarsi la bocca, per la prima volta da quando è al Milan. Un gol che aiuterà ad abbassare ulteriormente il grado di stress. Anche se ora il leader rossonero si trova con la famiglia alle Maldive per staccare la spina, sappiamo per certo che al suo rientro settimana prossima sarà più carico di prima. E anche i tifosi del Milan se lo augurano e sperano di rivedere il vecchio decisivo Bonucci.

Bonucci, finalmente ti sei preso il Milan.