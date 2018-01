Milan, Suso resta in rossonero - acmilan

E' iniziato ufficialmente il calcio mercato e sono tante le voci che circolano sul Milan: una di queste è sicuramente quella che è circolata nella giornata di oggi ovvero la possibile partenza di Suso.

Il giocatore spagnolo, in questo momento in vacanza con la fidanzata Alis alle Maldive per la pausa del campionato, è tra i pochi giocatori che si sono salvati in questo brutto avvio dei rossoneri. Dall'Inghilterra questa mattina era circolata una voce che voleva un ritorno di Suso al Liverpool per sostituire Coutinho insieme a quelli di Mahrez e Lemar.

Ma i tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo: secondo Sky Sport queste indiscrezioni sarebbero prive di fondamento. Il fantasista è un elemento chiave del progetto del club di via Aldo Rossi e quindi non ci sarebbero possibilità di vedere nuovamente lo spagnolo con la maglia dei Red, difatti, aveva giocato nella squadra ora allenata da Klopp fino al 2014, con una breve parentesi in Spagna all'Almeria, collezionando 21 presenze prima di trasferirsi a Milanello.

lI numero 8 rossonero non lascerà il Milan ne a gennaio come in estate. Nel corso di questi anni, Suso è diventato un elemento imprescindibile sia prima nel Milan di Vincenzo Montella ed ora, chiaramente, anche in quello di Gattuso soprattutto dopo una sessione estiva da 240 milioni di euro.