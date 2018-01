Milan, Mirabelli vola in Germania per il mercato: occhi su Brandt, Meyer e Hazard

acmilan.com

E' iniziato da qualche giorno il mercato invernale ed il Milan non sta di certo a guardare. In teoria, il club di via Aldo Rossi non dovrebbe comprare nessuno in queste settimane dopo la campagna acquisti faraonica della sessione precedente, ma Massimiliano Mirabelli nei prossimi giorni non sarà in Italia. Difatti il ds rossonero in questo week end volerà in Germania per visionare possibili obiettivi per i prossimi mesi.

OCCHI PUNTATI SU BRANDT, MEYER E HAZARD

Il Milan è sempre stato molto attratto dal mercato tedesco e dai tanti talenti che giocano in Bundesliga, come dimostrano i due acquisti di Hakan Calhanoglu e Ricardo Rodriguez. Per non dimenticare un attaccante che i rossoneri hanno seguito a lungo ovvero Pierre Emerick Aubameyang, gioiello del Borussia Dortmund.

Gà questa sera Mirabelli assisterà alla gara in programma alla Bay Arena tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il primo obiettivo del ds rossonero è Julian Brandt. L'esterno, cresciuto nelle giovanili del Wolfsburg, nel 2014 si è trasferito a Leverkusen. 22 gol in campionato in 115 apparizioni ed una delle sue qualità è senza dubbio la velocità. Inoltre quest'anno ha ottime possibilità di essere convocato per il prossimo Mondiale.

Il viaggio del dirigente sportivo proseguirà domani alla Red Bull Arena per il match tra Lipsia e Schalke 04: qui il giovane da tenere d'occhio è Max Meyer, centrocampista classe 1995 con il contratto in scadenza nel prossimo giugno. L'ultima tappa di questo mini tour tedesco sarà Colonia dove farà visita al Borussia Mönchengladbach, nel quale militano diversi giocatori dal futuro molto promettente, come Thorgan Hazard, fratellino di Eden. Un altro nome accostato al Milan è quello di Julian Weigl, mediano del Borussia Dortmund seguito già da mezza Europa. Inoltre altri osservati speciali saranno Upamecano e Zakaria.

Anche se Mirabelli non esce allo scoperto più di tanto: "Non vado a fare mercato, ma un semplice viaggio di aggiornamento: quello che normalmente deve fare un direttore sportivo" sta già studiando le sue mosse in vista di giugno.