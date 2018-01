Milan, si ritorna al lavoro: domenica si vola a Cagliari

Google Plus

acmilan.com

Dopo una settimana di pausa, la Serie A ritorna questo weekend. Il Milan, reduce da una discreta vittoria contro il Crotone, vuole continuare su questa striscia positiva ma è atteso da una trasferta insidiosa sul campo del Cagliari domenica alle 18.00.

Ieri quasi tutti i rossoneri sono tornati al lavoro fatta eccezione per José Mauri, Gustavo Gomez e Cristian Zapata, i quali son attesi al rientro oggi per le due sessioni d'allenamento fissate fa Gattuso. Inoltre non c'erano Andrea Conti e Marco Storari, ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI IERI

A Milanello c'è stata la ripresa dei lavori dopo la settimana di sosta, quest’anno fissata a gennaio a differenza delle precedenti stagioni durante le quali il campionato si fermava nelle vacanze natalizie. Tutti presenti per l'ora di pranzo al Centro Sportivo di Carnago, gli unici assenti giustificati - perché arriveranno in Italia nella giornata di domenica - erano Zapata, Gomez, Kessie e Mauri.

SUBITO IN CAMPO

Dopo pranzo la squadra si è spostata negli spogliatoi e poi ha iniziato ad allenarsi in palestra (attivazione muscolare). Successivamente i giocatori sono usciti subito sul terreno di gioco e hanno svolto una corsa blanda, a seguire una serie di allunghi per concludere la parte atletica. La sessione è proseguita con delle esercitazioni tecniche, esercizi eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Infine, partitella su campo ridotto.