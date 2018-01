Milan, Gomez sempre più vicino al Boca: si può chiudere entro giovedì

acmilan.com

Se nella scorsa sessione di mercato il Milan è stato protagonista per i molti nuovi arrivi a Milanello, in questa non lo sarà, anzi i rossoneri si muoveranno solo nel senso opposto, ovvero quello delle uscite. Difatti il club di via Aldo Rossi, in questa finestra di mercato invernale si concentrerà solo sulle cessioni, in particolare quella di Gomez al Boca. Ma non solo perchè in partenza ci sono anche altri giocatori, andiamo a scoprire chi.

C'E' FIDUCIA, SI PUO' CHIUDERE ENTRO GIOVEDI'

Il Milan e Gustavo Gomez sono sempre più lontani. Secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, il difensore paraguaiano vuole solo il Boca Juniors e i due club si stanno accordando. I vertici di Aldo Rossi puntano ad un prestito con obbligo di riscatto, con più soldi e tempi di pagamento più corti rispetto al prestito di 18 mesi a 500 mila euro più 5 milioni di riscatto proposti dalla società argentina, la quale vorrebbe inserire inoltre solo un diritto di riscatto. Nelle prossime ore si attende una nuova offerta dall'Argentina e, sempre secondo la Rosea, ci sono buone possibilità che l'affare si chiuda entro giovedì.

Mentre sono ancora in via di definizione le trattative di Paletta e José Mauri. Restano in standby anche i prestiti di Antonelli e Locatelli. Sul giovane regista c'è il continuo pressing del Genoa di Ballardini, ma il Milan continua a rifiutare l'opzione. Il terzino piace molto alla Fiorentina ma, anche qui, i rossoneri non vorrebbero una cessione definitiva, almeno in questa sessione. In chiusura, la pista Sassuolo per Gabriel Paletta non è affatto semplice e difficilmente si concluderà in queste settimane.