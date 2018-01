Milan, Suso replica: "Per adesso voglio stare qui, tutto il resto sono chiacchiere"

acmilan.com

Suso non si tocca: questo è il messaggio che ha lanciato il Milan dopo giorni e giorni di forti voci su un possibile addio dello spagnolo. Per il club di via Aldo Rossi il trequartista è assolutamente incedibile e non verrà ceduto nemmeno davanti ad un’offerta di 80 milioni di euro del Liverpool, che avrebbe pensato al ritorno dello spagnolo dopo l’addio di Coutinho passato al Barcellona e dell'Atletico Madrid come ha ribadito Mirabelli: "Con Suso, il club è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un’operazione molto importante".

Ma una clausola, sottolineata dalla Gazzetta dello Sport quest'oggi, ha fatto tremare i tifosi del Milan: difatti nello scorso settembre, nel contratto firmato da Suso, è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio in poi. Il giocatore spagnolo sta molto bene al Milan come ha dichiarato lui stesso qualche ora fa con un messaggio sui social: "Ho firmato da poco un importante rinnovo. Ma io penso al campo e al mercato ci pensa il mio agente. Leggo, mi riferiscono di tutto: voci, volontà, presunte trattative e inesattezze. Provo a chiarire.Prima cosa: non mi interessa nulla della clausola, per conta solo il campo e 5 mesi che dovranno vederci protagonisti. Seconda cosa: serve rispetto per una società storica e speciale come il Milan che si di me ha puntato ed investito tanto. Terzo: in ogni caso conterebbe la mia volontà, solo la mia volontà. Ed io voglio per adesso voglio solo stare qui. Tutto il resto sono solo chiacchiere. Forza Milan, Suso".

Ma se il Milan dovesse restare ancora fuori dalla Champions League Suo rimarrà ancora al Milan? I tifosi lo sperano.