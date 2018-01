Milan, capitolo mercato: il Villarreal vuole riscattare Bacca

acmilan.com

In questa finestra di mercato invernale, il Milan penserà solo alle cessioni: da Bacca in prestito al Villarreal, passando da Gomez e Paletta. Andiamo a scoprire le ultime in novità in merito.

CARLOS BACCA

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, il Villarreal vuole riscattare Carlos Bacca ma vorrebbe uno sconto dal club di via Aldo Rossi: dai 15,5 milioni richiesti in estate dai rossoneri, gli spagnoli vorrebbero infatti stanziare 10-12 milioni per l’acquisto definitivo dell'attaccante colombiano che in questa stagione in Liga viaggia con 22 presenze con 8 gol realizzati tra Liga, Copa del Rey ed Europa League. Una cifra che verrà sicuramente utilizzata per operazioni in entrata nella prossima sessione estiva di mercato.

GUSTAVO GOMEZ

Gomez-Boca è un'operazione in dirittura, difatti l'addio del difensore paraguaiano al Milan è sempre più vicino. Come riferisce sempre la Rosea, Gomez andrà al Boca Juniors in prestito oneroso (500 mila euro) con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Inoltre il difensore rossonero firmerà infatti un contratto fino al 2022 con il club argentino.

Dopo un mese e mezzo di trattative per trovare l’accordo, finalmente le due squadre sembrano aver raggiunto l'intesa, come sottolineano i colleghi di SKy Sport, decisivo è stato l’inserimento dell’obbligo di riscatto da parte del Boca. L'obiettivo del Milan era di evitare una minusvalenza rispetto al costo iniziale di Gomez ( ovvero approdato nel 2016 per 8 milioni di euro circa dal Lanus ndr). In questi giorni il difensore si sta allenando regolarmente con il resto della squadra a Milanello.

PALETTA

L'offerta del Sassuolo non ha per ora convinto il difensore italo-argentino. I neroverdi sono alla ricerca di un difensore centrale dopo l’addio di Paolo Cannavaro e puntano a Paletta, ma dovranno alzare la proposta.

Mirabelli non si ferma in queste settimane: il ds rossonero è in giro per l'Europa a sondare il terreno per qualche innesto per la prossima sessione.