Milan, le ultime da Milanello: lavoro tecnico e tattico in vista della trasferta di Cagliari

Il Milan sta continuando a lavorare per prepare la sfida contro il Cagliari in programma domenica prossima alle 18.00. Gattuso sta valutando possibili cambiamenti rispetto all'ultimo successo contro il Crotone: difatti potrebbe rientrare Ignazio Abate al posto di Calabria. Davanti, Kalinic dovrebbe rientrare dal primo minuto affiancato da Suso e Çalhanoglu, invece in mezzo ballottaggio tra Biglia e Montolivo.

Oggi Gattuso si è concentrato sulla tecnica e la tattica. Nella giornata di domani, come ricordano i colleghi di Milan News, è in programma una sola sessione di allenamento al via al mattino con inizio alle 12.00.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Mattinata di lavoro a Milanello, con la squadra che si è allenata sul campo esterno dove Mister Gattuso ha proseguito il lavoro di preparazione in vista della prossima partita che vedrà il Diavolo impegnato a Cagliari.

TECNICA E TATTICA

Prima fase dedicata all'attivazione muscolare con una corsa blanda alternata a lavori di stretching. Terminato il riscaldamento è iniziato il lavoro tecnico, divisi in tre gruppi i giocatori hanno effettuato une serie di esercitazioni tra le sagome fisse, passaggi e scatti in rapida sequenza. Lavoro tattico per terminare l'allenamento.