Milan, comunicato ufficiale: deliberate nuove scadenze di aumenti di Capitale

Quest'oggi si è tenuto il Consiglio d'amministrazione del Milan ordinario, con i membri cinesi che si sono collegati via Skype. Il club rossonero ha diffuso un comunicato esplicativo degli argomenti toccati dall’a.d. Fassone nelle due ore di riunione tenuta in via Aldo Rossi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Si è tenuto oggi a Casa Milan il primo Consiglio di Amministrazione del Club dell’anno solare, nel corso del quale l’amministratore delegato Marco Fassone ha presentato dati economici con un miglioramento della performance finanziaria, rispetto al budget condiviso nel precedente CDA dello scorso novembre, di oltre 20 milioni di Euro. Il Consiglio ha conseguentemente rimodulato le scadenze e l’ammontare dei versamenti deliberando un nuovo piano di aumenti di Capitale da effettuarsi da parte dell’azionista di maggioranza. È stato altresì valutato lo stato di avanzamento delle varie iniziative economiche che interessano AC Milan. A conclusione del Consiglio, durato circa due ore, l’AD ha aggiornato il Consiglio in merito al progetto di rifinanziamento del debito della Società e alle varie alternative in corso di valutazione al momento.