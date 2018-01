Cagliari - Milan in diretta, Live Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Cagliari-Milan, match valido per la 21esima giornata di Serie A TIM edizione 2017-18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Guida (sez. di Torre Annunziata).

Diretta Cagliari-Milan

QUI CAGLIARI

I sardi sono reduci dal ko interno contro la Juventus di Max Allegri. Una partita dove non sono mancate le polemiche per un presunto rigore non concesso alla formazione di Lopez. I rossoblù, dunque, saranno vogliosi di riscattarsi e vorranno sicuramente crear danni alla formazione allenata da Gattuso.

Un Diego Lopez che, nella consueta conferenza alla vigilia del match, ha dichiarato che sarà una partita difficilissima, ma che dovranno ripetere la stessa prestazione fatta contro i bianconeri, dove gli insulari hanno messo in difficoltà la Vecchia Signora. Lopez ha inoltre dichiarato che servirà la giusta concentrazione e che bisognerà giocare in mischia per creare danni alla difesa rossonera.

Per la sfida odierna non ci saranno Miangue, alle prese con i postumi di una contusione alla coscia destra, Van der Wiel, vittima di una faringite. Ancora un turno di stop per Joao Pedro: La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della società sarda. Cragno potrebbe tornare tra i pali.

Il tecnico dei rossoblù dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta tornerà Cragno, con davanti a lui Romagna, Ceppitelli, Pisacane. Centrocampo a cinque composto da Faragò e Padoin che agiranno da tornanti, con Cigarini, Ionita e Barella al centro. Duo offensivo formato da Farias e Pavoletti.

Live Cagliari-Milan

QUI MILAN

I rossoneri sono reduci dal successo interno contro il Crotone per 1-0 in campionato. Gli uomini di Gattuso cercano continuità per ridare un senso a questa stagione. Partita da non sbagliare, da giocare con grinta e tenacia, unite a tattica e tecnica. Il diavolo deve necessariamente portare a casa i 3 punti per non distaccarsi dal treno europeo.

Gennaro Gattuso in conferenza stampa è stato molto chiaro:"E' una squadra difficile da affrontare: è in salute. Dobbiamo concedere poco campo, nei duelli sono molto forti." Il tecnico rossonero non vuole assolutamente perdere, né fare errori contro una squadra che è davvero brava in contropiede e che può creare vari pericoli.

Tra le fila rossonere, ancora indisponibili Andrea Conti che sta svolgendo un lavoro personalizzato per tornare il prima possibile, José Mauri che è alle prese con un problema alla caviglia e Marco Storari, alle prese con una lesione del gemello mediale del polpaccio.

Gattuso è orientato a confermare il solito 4-3-3 con quasi nessun cambio rispetto alla partita contro il Crotone. Tra i pali Donnarumma, davanti a lui i due centrali Bonucci e Romagnoli, con Abate (in vantaggio su Calabria) e Rodriguez terzini. Cabina di regia affidata nuovamente a Lucas Biglia, che sarà supportato dalle due mezzali Bonavenutra e Kessié. Trio offensivo formato da Suso, Kalinic (al momento in vantaggio su Silva e Cutrone) e Calhanoglu.