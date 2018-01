Milan, le ultime da Milanello: tecnica, tattica e partitella per i rossoneri

Google Plus

Il Milan sta continuando a lavorare a Milanello in vista della sfida di domenica prossima a San Siro contro la Lazio. Un test molto importante per i rossoneri, difatti la squadra di Gattuso viene da quattro risultati utili consecutivi e, la gara contro i biancocelesti, sarà un esame difficile ma dirà a che punto è il Milan.

Gli uomini di Inzaghi hanno il terzo attacco d’Europa, dal canto suo, il Milan, con le grandi è sempre uscita sconfitta, ma Gattuso vorrà raccogliere i frutti del suo duro lavoro.

Oggi a Milanello i rossoneri si sono allenati in due sesiioni nella quale Gattuso si è concentrato molto sulla tecnica e sulla tattica. Domani invece sosteranno un unica sessione.

IL REPORT

L'ALLENAMENTO DEL MATTINO

La squadra alle 11 si è ritrovata in palestra per effettuare esercizi specifici di attivazione muscolare, prima di scendere in campo. Nella seconda parte della sessione mattutina, i ragazzi hanno lavorato sulla tecnica e svolto alcune esercitazioni tattiche.

POMERIGGIO INTENSO

All'inizio della sessione pomeridiana, la squadra si è divisa: un gruppo ha effettuato allunghi sul lato lungo del campo, alternati a corsa tra gli ostacoli bassi, l'altra metà della rosa ha svolto lavoro con il pallone. L’allenamento è poi proseguito con un focus sulla tecnica tra sagome fisse, passaggi e scatti ad alta intensità. Al termine dell’esercitazione mister Gattuso si è concentrato sulla fase tattica, prima di chiudere l’allenamento con una partitella su campo ridotto.