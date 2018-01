Milan, le ultime: contro la Lazio una difesa tutta italiana

acmilan.com

Domenica alle 18.00 il Milan riceverà la Lazio in campionato e poi in settimana in Coppa Italia. I biancocelesti anche ieri hanno ottenuto un successo nel recupero con l’Udinese ed ora sono terzi in classifica. Sicuramente non sarà una partita facile, ma servirà ai rossoneri per testare il buon momento di forma. Difatti, la squadra di Gattuso viene da tre risultati consecutivi in Serie A (quattro se si considera anche la vittoria in Coppa Italia con l’Inter, nda) e contro la Lazio sarà un test importante, visto che gli uomini di Inzaghi stanno giocando un bel calcio, hanno tante soluzioni offensive ed hanno il migliore attacco dell’intero torneo, meglio anche della capolista Napoli ed hanno segnato più del doppio rispetto al Milan.

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Gattuso dovrà sostituire lo squalificato Ricardo Rodriguez (per l’espulsione rimediata a Cagliari, nda) e ieri ha provato Ignazio Abate sulla destra, quest'ultimo favorito su Luca Antonelli visto che l'ex Genoa non è mai stato titolare, ed ha spostato Davide Calabria a sinistra. Il giovane milanista piace al tecnico calabrese per come s’inserisce in avanti e lo ha schierato titolare nelle ultime uscite. Come coppia centrale ci saranno Romagnoli e Bonucci e, con Donnarumma tra i pali, formeranno un pacchetto difensivo tutto italiano per la prima volta in campionato. L'unico dubbio di formazione è su chi schierare in cabina di regia tra Biglia, apparso in netta crescita, e Montolivo. Davanti invece è confermato Kalinic e, quindi, panchina per Andrè Silva.

I rossoneri con le grandi del campionato hanno sempre perso. Ora l'obiettivo di Rino Gattuso è quello di invertire la rotta negli scontri con le big della Serie A incominciando da domenica per vendicare il perentorio 4-1 all’Olimpico dell'andata.

Sarà il sign. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia ad arbitrare il match tra Milan e Lazio.