Milan - Biglia, sei finalmente tornato?

Il Milan è in netta crescita, i segnali di ripresa emergono da tanti punti di vista. I rossoneri hanno totalizzato sette punti nelle ultime tre giornate. Il lavoro di Gattuso sta dando i suoi frutti, in termini di classifica, ma anche nel recupero di giocatori fin qui nella penombra. Dopo Hakan Calhanoglu, rinato sotto la gestione del nuovo allenatore, anche Lucas Biglia sta migliorando a livello di prestazioni.

LUCAS IS BACK?

Domenica pomeriggio a San Siro arriverà la Lazio e Lucas Biglia è pronto alla sfida contro il suo passato. L'argentino non ha iniziato al meglio questa stagione e, per molte partite, gli è stato preferito Riccardo Montolivo nel ruolo di regista davanti alla difesa. Forse, il punto più basso del campionato, è stato nel periodo tra novembre e dicembre, dove è sceso in campo in modo spento ed opaco e, giustamente, è stato criticato da molti, lontano parente del calciatore ammirato in maglia biancoceleste per carisma e tempi di gioco.

Un avvio difficile anche per gli innumerevoli problemi fisici che lo hanno tormentato, ma ora Biglia è tornato nuovamente in forma come ha dimostrato nelle scorse partite partendo sempre dal primo minuto. Anche i dati statistici danno ragione all'argentino: come hanno sottolineato i colleghi della Gazzetta dello Sport quest'oggi, contro Crotone e Cagliari il regista ha recuperato una media di 7,5 palloni, a fronte di una media stagionale in A di 6,1.

Gattuso ha lavorato tanto, riportandolo in condizione e rivitalizzandolo. Ora, dopo qualche panchina, Biglia ha ritrovato una maglia da titolare davanti alla difesa e farà di tutto per non perderla più. Domenica e mercoledì è atteso da un doppio confronto molto importante contro la sua ex squadra, la Lazio.