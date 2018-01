Milan, contro la Lazio è un esame di maturità

Fonte foto: acmilan.com

Per il Milan è l'ora della verità, oggi arriva la Lazio (ore 18.00) e ci si aspetta una grande prestazione dai rossoneri. La squadra di Gattuso è in cerca di conferme contro i biancocelesti, terza forza del campionato dietro le corazzate Napoli e Juventus.

Per dirla tutta sarà un doppio esame perchè il Milan, nel giro di quattro giorni, tra Serie A e Coppa Italia, affronterà due volte la squadra capitolina di Simone Inzaghi. Quella di oggi è una partita per capire se il processo di maturazione dei rossoneri si stia realmente compiendo. Gli uomini milanisti, dopo gli ultimi successi, sono più vicini alla zona Europa. Quindi, i match contro la Lazio saranno un vero crocevia della stagione.

Gattuso, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Kalinic. lI centravanti croato è stato comunque convocato, ma ieri non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare e difficilmente partirà dal primo minuto. Cutrone è favorito per sostituire il croato, più indietro André Silva. In difesa, per soppiantare la mancanza dello squalificato Rodriguez, Gattuso si affiderà a Luca Antonelli, in vantaggio nel ballottaggio con Abate. Per il resto confermata in blocco la squadra vincente contro il Cagliari per non stravolgere equilibri ancora precari.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "E' difficile vedere il Milan settimo in classifica, ma la società sta lavorando, non fa mancare nulla ai giocatori, c'è tanta gente che lavora, i risultati non sono perfetti ma c'è grande professionalità. Sta a noi riportare il Milan dove è stato per tantissimi anni".

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Gabriel

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Antonio Donnarumma, Gabriel, Abate, Musacchio, Zapata, Paletta, Locatelli, Montolivo, Borini, André Silva, Kalinic.

Indisponibili: Storari, Conti, José Mauri.

Squalificato: Ricardo Rodríguez (un turno).

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso.

Fonte foto: acmilan.com

I PRECEDENTI

Milan-Lazio sarà il match numero 75 a San Siro: i rossoneri sono in vantaggio nelle statistiche, con ben 42 vittorie tra le mura del Meazza.

Anche le reti messe a segno vedono i rossoneri in netto vantaggio, visto che il bilancio parla di 147 a 70.

All’andata fini 4-1 per gli uomini di Inzaghi (tripletta di Immobile e reti di Luis Alberto e Montolivo)