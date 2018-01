Milan-Lazio in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (18.00)

Amici ed amiche di VAVEL Italia, benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con le nostre dirette scritte in tempo reale. Io sono Stefano Fontana ed oggi avrò l'onore di accompagnarvi prima, durante e dopo la sfida di San Siro, che vedrà contrapposti Milan e Lazio in occasione della ventiduesima giornata di Serie A.

Il momento delle due squadre

Milan che arriva alla gara dopo aver raccolto segnali abbastanza positivi nelle ultime uscite: le vittorie contro Crotone (1-0) e Cagliari (1-2) hanno restituito qualche punto all'umore dei rossoneri, portando addirittura a quattro, per la prima volta dallo scorso agosto, i risultati utili consecutivi. Certo, le vittorie sono da tarare data la caratura degli avversari, ma i ragazzi di Rino Gattuso sono sembrati in costante crescita, anche nel processo di assimilazione del gioco dell'ex-allenatore della Primavera.

Ora, con alle porta tre sfide alla Lazio tra campionato e Coppa Italia, ed una serie fittissima di partite nel prossimo mese, il Milan è atteso da diversi test importanti, che probabilmente fungeranno da spartiacque tra i due possibili destini di questa stagione: terminare nell'anonimato o riuscire a dare una svolta al 2018, tanto in campionato (la rincorsa ai posti europei è ancora aperta) quanto nelle coppe.

Fonte immagine: Twitter AC Milan

Dall'altra parte, però, la Lazio non sarà da meno in quanto a forma e preparazione: la truppa di Inzaghi sembra inarrestabile, con l'ultima sconfitta che risale allo scorso 11 dicembre contro il Torino. Le ultime due gare, vinte largamente contro Chievo ed Udinese, hanno messo in mostra le doti tecniche e fisiche di una squadra quadrata, che riesce a conciliare il bel calcio con la concretezza dei risultati.

Come detto, i 13 punti raccolti nelle ultime cinque uscite di campionato sono senz'altro una nota positiva della stagione biancoceleste, che proietta di fatto l'aquila al terzo posto, come principale inseguitrice di Napoli e Juventus. Quello che sorprende, però, è il rendimento in trasferta: appunto, solo le due squadre in cima alla classifica fanno meglio di quella di Inzaghi. Se si considera che l'unica sconfitta esterna è arrivata nel derby con la Roma, si può dire che sostanzialmente Immobile e compagni sono imbattuti lontano dallo Stadio Olimpico.

Fonte immagine; Twitter SS Lazio

Le ultime dal campo

Squalificato Rodriguez, Rino Gattuso dovrà risolvere un piccolo rebus in difesa: dirottare a sinistra Calabria inserendo Ignazio Abate o far partire titolare Luca Antonelli, decisamente poco utilizzato in questa stagione. Davanti a Donnarumma solita coppia Bonucci-Romagnoli, a centrocampo sarà Biglia il metronomo con Kessié e Bonaventura da mezzali. Confermata anche la fiducia a Suso e Calhanoglu sugli esterni, mentre c'è tanta confusione per il ruolo di punta. Teoricamente a partire davanti nelle gerarchie è Kalinic, ma il croato si è fermato proprio nell'allenamento di ieri mattina per un fastidio al polpaccio. Gattuso, dunque, ha provato Patrick Cutrone da unica punta, ma la concorrenza di André Silva è vivissima.

Fonte Immagine: Twitter AC Milan

Simone Inzaghi, dal canto suo, ritrova Radu per la difesa a tre: con lui, davanti a Strakosha, la colonna De Vrij ed il vincitore del ballottaggio a tre tra Caceres, Bastos e Wallace. Solita linea a 5 in mezzo, con Marusic e Lulic sugli esterni, mentre nel mezzo saranno Lucas Leiva e Parolo a fare da diga, lasciando a Milinkovic-Savic la libertà di movimento per alzarsi ed affiancare, sulla trequarti, Luis Alberto. Assente ancora Ciro Immobile, che dovrebbe rientrare a breve dopo la distrazione muscolare patita, si rinnova il duello tra Nani (favorito) e Felipe Anderson per il posto da falso nueve in attacco.

Fonte Immagine: Twitter SS Lazio

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Bonucci, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Nani. All. Inzaghi