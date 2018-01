Milan-Lazio, vittoria di grande spessore per i rossoneri. Le parole dei protagonisti nel post gara

Ac Milan

Altra vittoria ed altri 3 punti conquistati. Continua la striscia positiva del Milan di Mister Gattuso che, a San Siro, ha battuto per 2-1 la grande Lazio di Simone Inzaghi. Una partita di carattere quella giocata dai rossoneri, che hanno deliziato il pubblico non solo con le due reti messe a segno, ma anche sotto il fattore estetico. Milan che ha dominato una buona parte di gara, portandosi sempre avanti con tante, tantissime trame avvolgenti che hanno messo in pericolo, molte volte, la squadra biancoceleste, che oggi sembrava davvero stanca e che ha preso coraggio solo quando il Milan ha arretrato il baricentro. Ben oltre la sufficienza tutti, in particolare Calabria che ha giocato la miglior partita da quando veste rossonero, servendo anche un pallone meraviglioso per la testa di Bonaventura. Giocatore che cresce a dismisura è Calhanolgu che ha disputato la miglior partita fino ad ora; il turco è stato sempre partecipe alle azioni offensive rossonere, ma ha saputo anche sacrificarsi in fase difensiva.

E' intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso che ha fatto i complimenti alla propria squadra. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria: “Siamo contenti, abbiamo affrontato un grande squadra. Ringrazio i ragazzi per la grande prestazione di oggi”.

Sulla svolta: “Basta parlare di svolta. Dobbiamo pensare di partita in partita. La società ha speso tanto, la squadra ha avuto delle difficoltà, ma ora stiamo bene a livello mentale”.

Sui giocatori: “C’è qualcuno che non gioca e magari mi guarda male. Nel cerchio di fine partita mi possono dare anche qualche scappellotto…(sorride, ndr). Quando si vince tutti sono contenti. I ragazzi sta facendo un grande lavoro, stanno dando tanto”.

Su Buffon: “Ho giocato tanto con lui. Oggi è un giorno importante, fa 40 anni fa ma lo vedo meglio adesso di dieci anni fa. Gli faccio tanti auguri. E’ una grande persona, non posso che augurargli il meglio”.

Ha parlato ai microfoni di Sky il terzino rossonero Davide Calabria, autore di una splendida gara. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria: "Ultimamente stiamo facendo delle buone prestazioni, volevamo fare una grande prova oggi, abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi".

Sulla svolta: "Lo speriamo tutti, stiamo bene fisicamente e mentalmente, ci riesce quello che prima non ci riusciva. Questo è merito del lavoro di tutti i giorni".

Su cosa è cambiato: "Forse bastava qualche partita fatta bene per avere un po' di fiducia in più, poi in uno stadio così ci stanno sostenendo sempre e ci dà qualcosa in più per portare a casa queste partite anche soffrendo nei minuti finali".