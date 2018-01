Milan, finalmente hai imboccato la strada giusta

Finalmente ecco il vero Milan!

I rossoneri hanno battuto 2-1 la Lazio (reti di Cutrone e Bonaventura ndr), terza forza del campionato, con la miglior partita della stagione. Pian piano il Milan sta uscendo dalla crisi: gli uomini di Gattuso sono migliorati sotto il punta di vista tecnico ed hanno trovato una buona condizione fisica. Inoltre ieri hanno vinto uno scontro diretto contro una squadra ben più quotata in classifica.

LA CURA GATTUSO FUNZIONA!

Un Milan che sta iniziando finalmente a girare. Il merito è di Gattuso: tre vittorie in altrettante partite, ieri una gara di intensità. E' vero anche che il Milan è andato in vantaggio con un gol di mano di Cutrone, ma nonostante ciò, ha disputato una bella partita soprattutto nel primo tempo.

I metodi del nuovo allenatore stanno funzionando e pian piano si stanno raccogliendo i primi frutti. Gattuso non ha solo trasmesso grinta, ma sta facendo giocare alla sua rosa un buon calcio. Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa hanno sì sofferto, ma non si sono mai disuniti, hanno stretto i denti e hanno salvato il risultato portando a casa una vittoria davvero importante.

Ieri si è vista una squadra compatta, concentrata e sempre sul pezzo, la quale ha conquistato il terzo successo di fila. Inoltre, Gattuso ha rigenerato tanti giocatori entrando nella loro testa: Calhanoglu (ieri ha disputato la miglior prestazione in maglia rossonera ndr), Bonucci e Romagnoli, Calabria (gara impeccabile), Frank Kessié (il mattatore di Cagliari) e Biglia (in netta crescita). Il Milan è finalmente diventato squadra e il 4-3-3 sembra esaltare le qualità del gruppo. I vertici di via Aldo Rossi sono contenti, la crisi degli ultimi mesi sembra essere finalmente solo un brutto ricordo.

La strada per ritornare in alto è ancora lunga, ma sono arrivati tre punti d'oro per la classifica che possono aver dato una svolta. Un successo importante, forse quello più significativo di questa stagione per il valore dell'avversario di turno. Ora la rincorsa al quarto posto non è più fantascienza come qualche mese fa, 10 le lunghezze da recuperare ai cugini nerazzurri. Non è più utopia, si può sognare la maxi rimonta Champions. Ma non c'è nemmeno il tempo per godersi il risultato, visto che mercoledì torna la Lazio a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia.