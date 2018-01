Milan, di nuovo al lavoro: mercoledì c'è la semifinale d'andata di Coppa Italia

acmilan.com

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio, il Milan è già tornato al lavoro per preparare la semifinale d'andata della Coppa Italia.

Sicuramente quest'oggi a Milanello si è respirata un'aria diversa rispetto a quella di qualche mese fa: i rossoneri, dopo aver battuto la terza forza del campionato, hanno acquisito qualche sicurezza in più per provare la mega rincorsa al quarto posto. Ma la squadra di Gattuso vuole arrivare in finale di Coppa Italia, non sarà semplice perchè mercoledì vedremo una Lazio arrabbiata e vogliosa di rimediare al ko subito ieri e soprattutto con un Immobile in più.

Kalinic ha recuperato dall'infortunio muscolare e sarà disponibile, ma difficilmente partirà dal primo minuto data la super condizione di Patrick Cutrone andato in gol anche ieri. Ma andiamo a leggere su cosa si è concentrato l'allenatore rossonero quest'oggi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello per l’allenamento programmato in mattinata, dopo la bella vittoria ottenuta contro la Lazio. Lazio che sarà anche il nostro prossimo avversario, mercoledì alle 20.45, nella gara di andata valida per la semifinale di TIM Cup.

PALESTRA E CAMPO

Sessione defaticante in palestra per tutti gli undici impiegati nella partita di campionato, in campo il resto della rosa che, divisa in 2 gruppi, ha svolto una serie di torelli per l'attivazione muscolare. Poi è cominciata la parte di lavoro fisico-atletico: corsa con variazioni di ritmo, allunghi (lato lungo del campo) e scatti con cambi di direzione tra le sagome fisse. Al termine la squadra ha curato delle esercitazioni sul possesso palla, seguite da un lavoro tecnico sui passaggi, cross e tiri in porta, il tutto alla massima intensità. Infine, partitella su campo ridotto.