Milan, mercato in uscita: le ultime sulle trattative di Gomez, Paletta, Zanellato e Mauri

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, in via Aldo Rossi si lavora sulle uscite, la dirigenza - in entrata - non intende muoversi in queste ultime ore. Dunque, nella sede del Milan si discute sulle cessioni di alcuni giocatori, in particolare di quattro: Gustavo Gomez, Paletta, Zanellato e Mauri. Andiamo a scoprire le ultime.

La trattativa tra Gomez e il Boca si è fatta sempre più in salita, come ricordano i colleghi della Gazzetta dello Sport, e difficilmente si vedrà una fumata bianca. Il club aveva chiesto ed ottenuto una proroga alla federcalcio argentina per provare a chiudere l’acquisto, ma, per il momento, sembra che sia tutto inutile visto che le due parti non riescono a trovare un accordo: la richiesta milanista è di 7 milioni di euro, mentre gli argentini arrivano massimo a 5 milioni. Intanto i rossoneri attendono l’arrivo sul tavolo di un’offerta del Celta Vigo proprio per il centrale paraguaiano.

Nel frattempo in via Aldo Rossi si è discusso della rescissione di contratto di Paletta, legato per altri 6 mesi al club. Una volta liberato, il centrale potrebbe firmare da svincolato (magari in Turchia con il Fenerbahce ndr). Invece c’è l’intesa di massima con il Crotone per il prestito di Zanellato che vorrebbe partire visto che al Milan non trova spazio. Infine c'è il caso Mauri: il Genoa sarebbe interessato al giovane sempre ex Parma, ma il centrocampiata, il quale si sta riprendendo al meglio dalla distorsione alla caviglia, secondo TuttoSport, avrebbe incassato la fiducia di Gattuso.