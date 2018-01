Bonaventura: "Il quarto posto non è impossibile"

acmilan.com

Jack Bonaventura è tornato a essere assolutamente centrale per questo Milan. Il recupero dall'infortunio della scorsa stagione non è stato semplice e l'aver iniziato già a luglio a giocare non lo ha aiutato a ritrovare la forma migliore. Adesso però le cose stanno cambiando, anche per tutti i rossoneri che sembrano in ripresa, in crescita. Dopo averla affrontata in campionato, c'è ancora la Lazio. Questa volta in Coppa Italia.

In conferenza stampa, Bonaventura torna a parlare della Serie A, rispondendo a una domanda sulle possibilità di quarto posto di questo Milan: "E' difficile vista la classifica, però ultimamente abbiamo recuperato un po' punti a quelle davanti. Nulla è impossibile, ma resa comunque una cosa difficile. Non facciamo però calcoli, andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo ora". Meglio pensare alla possibile finale di Coppa Italia allora: "Vincere un trofeo sarebbe una cosa fantastica visto i tanti problemi che abbiamo avuto. Non pensiamo però troppo in avanti, dobbiamo pensare solo alla gara di domani che sarà molto complicata. Ci teniamo a fare bene perchè c'è in palio la finale, noi vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia. Non vogliamo ripetere alcune cose fatte in passato, dobbiamo ripetere la grande prestazione di domenica".

Si parla anche della condizione atletica della squadra in relazione alle ultime prestazioni mostrate in campo: "Ogni allenatore ha la sua metodologia. Gattuso vuole che lavoriamo con intensità e carichi di lavoro superiori rispetto a prima. Se uno si allena bene in settimana, poi fa bene anche la partita. A livello atletico ora abbiamo raggiunto un buon livello. Ultimamente si vedono delle cose che si vedono nelle squadre consolidate. Stiamo approcciando bene le partite, se andiamo avanti così anche le nostre qualità tecniche individuali emergeranno. Le difficoltà nei finali di partita dipende dal fatto che non siamo ancora una grande squadra e non riusciamo a dominare le partite per 90 minuti. Domani sarà un test importante. Nonostante gli ultimi risultati, dobbiamo continuare con la giusta umiltà".