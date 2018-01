Milan - Lazio in diretta, LIVE semifinale Coppa Italia 2017/18 (20:45)

Buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan - Lazio, match valido per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2017-2018. Io sono Arianna Radice e vi racconterò questa fantastica partita. Calcio d'inizio ore 20.45, restate con noi!

Sono passati solamente tre giorni, Milan e Lazio si ritrovano ancora di fronte una contro l'altra, questa volta però nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

Domenica il Milan è riuscito a battere la Lazio per 2-1, ma questa sera è tutt'altra partita o, per citare Gattuso, si riparte da zero.

fonte fotosslazio.it

Gattuso cambia poco rispetto alla squadra scesa in campo domenica. Recupera Kalinic, il croato scende in campo dal primo minuto al posto di Cutrone, non c'è Calabria (affaticamento ma risulta tra i convocati ndr), al suo posto Abate. Rodriguez sull'altra corsia. In porta come sempre Gigio Donnarumma, coppia centrale con Bonucci e Romagnoli. Al centro Biglia in cabina di regia, Bonaventura e Kessie ai suoi lati. in attacco, con Kalinic, Suso e Calhanoglu.

Inzaghi ritrova Immobile e ieri, nella rifinitura, ha schierato l'attaccante napoletano assieme a Felipe Anderson.

Fischietto affidato a Marco Guida di Torre Annunziata; assistenti Meli e Carbone con Maresca come quarto uomo. Al Var: Mazzoleni e Di Fiore.

fonte acmilan.com

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Al posto di Gattuso, Bonaventura: "Vincere un trofeo sarebbe una cosa fantastica visto i tanti problemi che abbiamo avuto. Non pensiamo però troppo in avanti, dobbiamo pensare solo alla gara di domani che sarà molto complicata" e Çalhanoglu: "Che fortuna avere Gattuso, gioco nel mio ruolo e mi dà fiducia. In difficoltà col 3-5-2 di Montella".

Inzaghi: "Ci teniamo tanto a raggiungere questa finale di coppa, abbiamo superato Cittadella e Fiorentina per arrivare a questo punto. L’obiettivo è a portata di mano, ma sappiamo di giocare contro una grandissima squadra che farà di tutto per batterci e andare avanti" .

fonte foto sslazio.it

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

fonte foto acmilan.com

LE PROBABILI FORMAZIONI

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Musacchio, Calabria, Zapata, Antonelli, Locatelli, Jose Mauri, Montolivo, Cutrone, Andrè Silva, Borini. All.: Gattuso.

Indisponibili: Conti, Storari

Squalificati: nessuno

Diffidati: Biglia, Locatelli, Cutrone

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Milinkovic, Leiva, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Wallace, Bastos, de Vrij, Patric, Marusic, Murgia, Parolo, Luis Alberto, Nani, Caicedo. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Di Gennaro

Squalificati: nessuno

Diffidati: Strakosha

PRECEDENTI, STASTISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan va in gol da quattro partite consecutive

L’ultima vittoria dei biancocelesti a San Siro risale all’1-0 del gennaio 2015

Il Milan viene da tre vittorie consecutive contro Crotone, Cagliari e Lazio