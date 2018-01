Coppa Italia, finisce a reti inviolate Milan-Lazio. Gattuso: "Meglio nel secondo tempo"

acmilan.com

Finisce 0-0 tra Milan e Lazio nel match valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia 2017/18. Le due squadre si erano già incontrate domenica sera in campionato a San Siro, con il Milan che è riuscito ad abbattere la truppa biancoceleste per 2-1. Partita di grinta, di cuore, di tenacia ma anche di intelligenza tattica e organizzazione; match che aveva visto la squadra di casa dominare per una buona parte di gara con la Lazio che è risalita a galla negli ultimi 15 minuti.

Partita totalmente diversa quella di oggi, dove è stato il Milan ad attendere i biancocelesti per circa 65', poi con l'ingresso di Calhanoglu e Cutrone le cose sono leggermente migliorate. Le due squadre si sono studiate molto attentamente, in particolare i rossoneri di Gattuso che non voleva assolutamente subire gol in casa. Gara che è finita a porte inviolate grazie anche a due interventi, uno da una parte ed uno dall'altra, miracolosi e al contempo spettacolari dei due portieri.

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Milan Gennaro Gattuso Queste le sue dichiarazioni.

Sul match: "Primo tempo giocato a ritmi bassissimi, non riuscivamo a palleggiare. Abbiamo fatto molta fatica. meglio nel secondo tempo. siamo contenti, la Lazio è una grande squadra difficile da affrontare e battere".

Sull’importanza di non subire gol: "Era importante, fuori casa un gol vale doppio. Siamo stati bravi, nel primo tempo ci è andata bene. Bella ripresa, Gigio ha fatto un miracolo ma potevamo anche far gol con Calhanoglu. Ora pensiamo al campionato, poi prepareremo la gara di ritorno".

Il Milan con due punte: "Con due attaccanti crei più preoccupazioni. Avevamo iniziato bene il secondo tempo con gli attaccanti esterni. Negli ultimi venticinque minuti, con due punte, abbiamo creato maggiori preoccupazioni alla Lazio".

Il Milan tira molto in porta: "Sì, ma dobbiamo migliorare a livello di finalizzazione, anche se oggi non abbiamo creato molto. Non deve più succedere un primo tempo come quello di oggi, anche se ci sta, perché avevamo speso molto domenica".

Sull’occasione di Calhanoglu: "Anche noi siamo stati fortunati, Gigio ha fatto un miracolo su Immobile. Il calcio è questo, l’errore ci sta. Hakan era molto amareggiato e triste, sta cercando il gol in tutti i modi".

Intervistato al termine della partita, sempre ai microfoni di Rai Sport, il capitano rossonero Leo Bonucci che ha fatto un piccolo commento sulla partita di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: "È stata una partita difficile, loro hanno spinto tanto, soprattutto nella prima parte di gara. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e abbiamo avuto l’occasione per portare a casa vittoria. Inutile piangerci addosso, dobbiamo essere bravi a crescere ancora. Stiamo crescendo, crescono i singoli e di conseguenza cresce la squadra. Dobbiamo continuare a migliorare giorno dopo giorno".