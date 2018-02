Tegola in casa Milan: Ricardo Rodriguez salta anche l'Udinese

Google Plus

Source photo: profilo twitter AC Milan

Brutte notizie in casa Milan. Il terzino sinistro Ricardo Rodriguez salterà infatti anche la sfida contro l'Udinese. Escluso dall'undici titolare anche durante il match contro la Lazio, il laterale svizzero non verrà convocato da Rino Gattuso, che dovrà privarsi del suo terzino titolare a causa dei postumi della dolorosa colica renale che lo ha tenuto fuori nella sfida di ieri. Spazio dunque ad Antonelli, che avrà finalmente l'opportunità di dimostrare tutto il suo valore.

Su una nota ufficiale apparsa sul sito del Milan, il dottor Gianluca Melegati ha detto la sua sulle condizioni di Ricardo Rodriguez: "Ricardo ha avuto una violenta colica addominale nella notte. Ora sta bene, sta recuperando, però naturalmente è molto debilitato. Sarà pronto per la ripresa degli allenamenti lunedì". Il medico rossonero ha poi parlato delle condizioni di Andrea Conti: "Il suo recupero procede molto bene. Migliora ogni giorno. Siamo vicini al momento in cui potrà aggiungersi alla squadra per la ripresa del gesto tecnico-atletico. Sta rispettando perfettamente i tempi di recupero" conclude il medico Melegati.