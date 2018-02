Gazzetta, Kalinic resta l’attaccante titolare ma Cutrone è il nuovo idolo dei tifosi

Twitter Milan

Dopo mesi di delusioni, il Milan sembra essersi ritrovato grazie alla cura di Gennaro Gattuso. Il merito dell'allenatore rossonero è quello di aver dato finalmente un'anima alla squadra. Nella vittoria di domenica scorsa contro la Lazio e, sempre contro i biancocelesti, nel pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia, una cosa è balzata al'occhio: l'attaccante più in forma è Patrick Cutrone. Nella doppia sfida contro i capitolini il giovane centroavanti è stato decisivo con un gol e mercoledì sera, con il suo ingresso in campo nella ripresa, ha dato maggiore vivacità, energia ed ha conferito cattiveria e coraggio ad una squadra apparsa sottotono nel primo tempo.

Invece un centroavanti rossonero che continua a deludere è Nikola Kalinic, ma il croato rimane ancora l'attaccante titolare nelle gerarchie di Gattuso. Nonostante il pressing dell'ex centravanti della Primavera e di André Silva, Kalinic rimane la prima scelta offensiva. L'obbiettivo dell'allenatore del Milan è di recuperare il prima possibile l'ex viola.

Come hanno sottolineato i colleghi della Gazzetta dello Sport, se dovessero decidere i tifosi rossoneri chi schierare domenica pomeriggio ad Udine, non avrebbero dubbi: Patrick titolare e Kalinic in panchina insieme ad André Silva (altra delusione della stagione rossonera). Nella semifinale d'andata, Kalinic è uscito tra i fischi, mentre Cutrone è stato accolto dal boato di San Siro, dimostrando di essere il nuovo idolo della tifoseria rossonera. Infatti, in pochi mesi è riuscito a guadagnarsi l’affetto dei tifosi e pensare che ad agosto è stato ad un passo dal prestito al Crotone.

Infine la Rosea ha analizzato i dati statistici dei due attaccanti del Milan, Patrick Cutrone è prevalso nella percentuale realizzativa (23,26 contro 16,67), nei tocchi a partita (37 a 29) e soprattutto nella media gol (uno ogni 149 minuti contro uno ogni 383). L’unico dato in cui ha la meglio Kalinic è nella percentuale dei tiri nello specchio (62,5 contro 53,5), ma contro la Lazio in Coppa Italia non ha mai tirato verso la porta degli avversari.

Una domanda sorge spontanea. Patrick Cutrone merita di essere il centravanti titolare del Milan?