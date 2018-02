Milan, le ultime verso Udine: out Rodriguez, Conti vicino al rientro in squadra

acmilan.com

Dopo il pareggio in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, il Milan è tornato a pensare al campionato. I rossoneri saranno impegnati nella delicata trasferta contro l'Udinese dell’ex rossonero Oddo, dietro solo 2 punti in classifica. Una gara da non sbagliare per il Diavolo che vuole continuare la rincorsa verso il quarto posto, ora distante 10 punti.

LE ULTIME DA MILANELLO

Gattuso non potrà contare su Riccardo Rodriguez: il terzino svizzero è ancora ko a causa di un problema intestinale che lo ha colpito alla vigilia della gara contro la Lazio di Coppa Italia, ma tornerà a disposizione lunedì. Chi prenderà il suo posto? Secondo TuttoSport in edicola quest'oggi, il tecnico del Milan ha due possibili opzioni: la prima prevede Antonelli titolare a sinistra con Calabria sulla destra, mentre la seconda vede lo spostamento dello stesso Calabria sulla fascia opposta e la conferma di Abate a destra. Dunque dal primo minuto vedremo in campo il terzino dell'Under21, ritornato a disposizione dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare. Al centrocampo, Gattuso potrebbe rilanciare di Riccardo Montolivo, così da far rifiatare Lucas Biglia. In attacco ballottaggio tra Cutrone e Kalinic: il giovane attaccante potrebbe partire titolare vista anche la prestazione deludente di in Coppa Italia del croato.

Tra i convocati potrebbe esserci anche un gradito ritorno ovvero quello di Andrea Conti, che a metà settembre aveva rotto il legamento crociato del ginocchio. Come ha dichiarato il medico sociale del Milan è molto vicino al rientro in rosa dell'ex terzino dell'Atalanta.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Montolivo/Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic/Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Rodriguez, Storari, Conti (?)

Squalificati: